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الامارات | الظفرة يعتمد رؤساء شركاته الثلاثة الجدد

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أبوظبي –الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعتمد مجلس إدارة نادي الظفرة في اجتماعه الأول بمقر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي حمد المنصوري تسمية خليفة الطنيجي نائباً رئيس مجلس إدارة النادي ورئيساً لشركة الظفرة لكرة القدم وعيسى المزروعي رئيساً لشركة الظفرة للألعاب الرياضية والمهندس مطر المنصوري رئيساً لشركة نادي الظفرة للاستثمار وجابر علي المرر العضو المنتدب للنادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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