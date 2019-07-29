الامارات | الظفرة يعتمد رؤساء شركاته الثلاثة الجدد

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يعتمد رؤساء شركاته الثلاثة الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعتمد مجلس إدارة نادي الظفرة في اجتماعه الأول بمقر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي حمد المنصوري تسمية خليفة الطنيجي نائباً رئيس مجلس إدارة النادي ورئيساً لشركة الظفرة الرياضية لكرة القدم وعيسى المزروعي رئيساً لشركة الظفرة للألعاب الرياضية والمهندس مطر المنصوري رئيساً لشركة نادي الظفرة للاستثمار وجابر علي المرر العضو المنتدب للنادي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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