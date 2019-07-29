شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى خلف بديل جديد لـ«صلاح» و«فيرمينو» و«ماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الجناح الغيني لبوردو الفرنسي، فرانسوا كامانو، لتعزيز خط هجوم الفريق الموسم القادم.

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ويبحث أبطال أوروبا عن وجود عمق في قائمة الفريق، فيما يستطيع «كامانو» اللعب في جميع مراكز خط الهجوم، رغم كونه في الأساس جناح أيسر، ما يعني إمكانية لعبه لدور البديل لثلاثي الهجوم الأساسي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

وأشار موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي إلى أن ليفربول على استعداد لدفع 15 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب وإحضاره إلى ملعب آنفيلد.

وكانت عدة أسماء قد ارتبطت بالانتقال لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للعب دور البديل للثلاثي الأمامي، ولاسيما الجناحين «صلاح» و«ماني»، ومن أبرز تلك الأسماء الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب ليل الفرنسي، والنجم المخضرم فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ السابق وحاليًا بلا ناد.