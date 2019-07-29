كلوب: قراري صائب بإعطاء أليوت الفرصة لأول مرة

بدا مدرب ​ليفربول​، ​يورغن كلوب​، سعيدًا، لاشراك ​هارفي إليوت​ في أول مباراة له والذي انتهى بالهزيمة أمام ​نابولي​.

وأوضح كلوب بالقول: "يمكنني أن أقول الكثير من الأشياء الإيجابية عن الصبي لأننا تعاقدنا معه. لقد أتى إلى هنا، وكان بإمكانه أن يذهب الى اي مكان ولكنه أراد أن يكون جزءًا من ليفربول".

وتابع كلوب: "لكن القصص عن هذا الفتى بدأت في وقت مبكر للغاية، حيث كان أصغر لاعب في الفريق الأول في فولهام في الدوري الإنكليزي. وفي الحقيقة، لديه بالفعل بعض الأرقام القياسية بسبب موهبته. والآن هو هنا، فلنعمل معه".