صحف ايطاليا تُبرز ثلاثية نابولي وحيرة انتر ميلان مع ايكاردي

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على فوز نابولي على ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة، والمستوى المبهر الذي ظهر عليه لورينزو إنسيني، نجم نابولي.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "إنتر يبحث بشكل يائس عن مهاجم رقم 9.. دجيكو أو لا أحد: اليوم اجتماع مع روما، ماروتا على استعداد لوضع إيكاردي على الطاولة لضم دجيكو".

وأضافت "إذا ذهب لوكاكو إلى يوفنتوس، فإن كافاني سيكون الهدف المقبل لإنتر: عرض لثلاث سنوات وراتب 9 ملايين يورو".

وتابعت "إنسيني يلهم نابولي، بعد الفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة، ولورينزو إنسيني رائع".



فيما عنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "نابولي رائع، أعطى درسًا لكلوب، إنسيني يسحر ويسجل.. الأزوري يهزم ليفربول بثلاثية: لورينزو إنسيني يسجل ويقدم تمريرات حاسمة لميليك وأمين يونس".

وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "لوكاكو في سبعة أيام! السوق الإنجليزي سيغلق يوم 8 أغسطس ومانشستر يونايتد يريد تحديد بيع روميلو لتمويل عمليات نقل أخرى.. يوفنتوس في الصراع بفضل احتمالية المبادلة مع ديبالا، لكن إنتر لن يستسلم أيضًا".

وأضافت "عرض نابولي، هزم ليفربول الإنجليزي بثلاثية، ودي لورينتيس رئيس النادي يعد بانقلاب".