بوكا جونيورز يتعثر في مستهل الدوري الأرجنتيني

لم يحالف الحظ بوكا جونيورز، في أول مباراة له بالدوري الارجنتيني، بالتعادل بدزن أهداف، ضمن الجولة الأولى من تلك المنافسات.

وحصد بوكا جونيورز، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، أول نقطة له في الموسم الجديد الذي افتتحت منافساته مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش).

وتختتم منافسات المرحلة الأولى صباح الثلاثاء (بتوقيت جرينيتش) بلقاء أرسنال ساراندي مع بانفيلد وأتلتيكو توكومان مع روزاريو سنترال.