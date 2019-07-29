لم يحالف الحظ بوكا جونيورز، في أول مباراة له بالدوري الارجنتيني، بالتعادل بدزن أهداف، ضمن الجولة الأولى من تلك المنافسات.
وحصد بوكا جونيورز، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، أول نقطة له في الموسم الجديد الذي افتتحت منافساته مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش).
وتختتم منافسات المرحلة الأولى صباح الثلاثاء (بتوقيت جرينيتش) بلقاء أرسنال ساراندي مع بانفيلد وأتلتيكو توكومان مع روزاريو سنترال.
كانت هذه تفاصيل خبر بوكا جونيورز يتعثر في مستهل الدوري الأرجنتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.