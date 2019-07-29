شكرا لقرائتكم رئيس الإنتاج الحربي يزور معسكر الفريق فى شرم الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي، لشرم الشيخ لزيارة معسكر فريقه استعدادا للموسم الجديد

وأشاد اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي بالانضباط والجدية التي يشهدها المعسكر.

وحرص عامر علي حضور المران الذي أقامه الجهاز الفني للانتاج الحربي فجر اليوم الثلاثاء .

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ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.