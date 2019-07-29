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شكرا لقرائتكم كهربا : الأفعال تتحدث أعلى من الكلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر محمود كهربا لاعب نادي الزمالك السابق تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها إن: "الكثير من الأشخاص يلجأون لاستخدام الصوت العالي عند الخلافات كوسيلة لإثبات أنهم على حق وأنهم رمز القوة، فيقومون بتفسير هدوء الخصم على أنه غير قادر على المواجهة".
وذلك بعد أن حقق فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الذى يضم بين صفوفه كهربا، فوزًا صعبا على ناسيونال ماديرا 2 / 1، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس الأول ، ضمن استعدادات الفريقين لبداية الموسم الكروي في البرتغال، والذي ينطلق مع بدء مباريات الدوري البرتغالي يوم 11 أغسطس المقبل.
وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد هاجم اللاعب في إحدى البرامج التليفزيونية بعد انتقاله للدوري البرتغالي ضاربا بعقده مع الزمالك عرض الحائط
كهربا
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