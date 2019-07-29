شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلق مفاوضات باهر المحمدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و تواصل عدد من الوكلاء مع اللاعب لجس نبضه بشأن بعض العروض المقدمة ، و طلب المحمدي موافقة الاسماعيلي أولا حيث أنه يرتبط بعقد مع الفريق حتى 2022 .
و صرحت بعض المصادر بالإسماعيلي أن الادارة تخشى من التفريط في اللاعب الدولي خاصة بعد رحيل طارق طه و كريم بامبو و اقتراب رحيل الثلاثي متولي و حمدي و عواد .
ويستعد الاسماعيلي لمواجهات الموسم الجديد بالدوري الممتاز و كأس العرب بدور ال 32 أمام أهلي بني غازي الليبي.
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