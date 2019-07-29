شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلق مفاوضات باهر المحمدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن تقدمت بعض الأندية بعروض شفهية لضم المدافع الدولي باهر المحمدي خلال فترة الانتقالات الحالية و على رأسها الهلال السعودي و الزمالك المصري و هو ما قوبل بالرفض من قبل إدارة القلعة الصفراء ، رفض مجلس إدارة الاسماعيلي بشكل قاطع و نهائي الرد على العروض المقدمة لضم مدافعه

و تواصل عدد من الوكلاء مع اللاعب لجس نبضه بشأن بعض العروض المقدمة ، و طلب المحمدي موافقة الاسماعيلي أولا حيث أنه يرتبط بعقد مع الفريق حتى 2022 .

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و صرحت بعض المصادر بالإسماعيلي أن الادارة تخشى من التفريط في اللاعب الدولي خاصة بعد رحيل طارق طه و كريم بامبو و اقتراب رحيل الثلاثي متولي و حمدي و عواد .

ويستعد الاسماعيلي لمواجهات الموسم الجديد بالدوري الممتاز و كأس العرب بدور ال 32 أمام أهلي بني غازي الليبي.