شكرا لقرائتكم الأهلي يستعد للسفر إلى السودان لمواجهة "اطلع برة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل مواجهة فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها منتصف أغسطس المقبل ، يبدأ مسئولو الجهاز الإداري بالأهلي اجراءات سفر الفريق للسودان.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة 4 أيام عقب الفوز على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد باستاد برج العرب فى الإسكندرية بختام بطولة الدوري الممتاز التي سبق وحسمها الأهلي في الجولة الماضية بالفوز على المقاولون.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي عقب هذه الراحة الاستعداد لمواجهة فريق اطلع برا وبالتحديد مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.