شكرا لقرائتكم الأهلي يستعد للسفر إلى السودان لمواجهة "اطلع برة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة 4 أيام عقب الفوز على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد باستاد برج العرب فى الإسكندرية بختام بطولة الدوري الممتاز التي سبق وحسمها الأهلي في الجولة الماضية بالفوز على المقاولون.
ومن المقرر أن يبدأ الأهلي عقب هذه الراحة الاستعداد لمواجهة فريق اطلع برا وبالتحديد مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستعد للسفر إلى السودان لمواجهة "اطلع برة"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.