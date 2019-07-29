شكرا لقرائتكم ظهير أيسر سموحة ينضم لسيراميكا كليوبترا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم اللاعب عمر سعد ظهير أيسر سموحه السابق فى صفقة انتقال حر لصفوف فريق سيراميكا كليوبترا ، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر استعدادا للموسم المقبل .

ويحاول الجهاز الفنى للفريق التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات من أجل المنافسة على الصعود للأضواء فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الصعبة التى ستشهدها المجموعة الثانية بعد هبوط ثلاثى الدورى الداخلية والنجوم وبتروجت والمشاركة فى نفس المجموعة .

كان سيراميكا كليوباترا قد تعاقد مع محمد عاشور الأدهم مدافع وسط الزمالك والمصرى والإتحاد الأسبق ، وخالد الحسينى مدافع القناة السابق .