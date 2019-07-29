شكرا لقرائتكم ظهير أيسر سموحة ينضم لسيراميكا كليوبترا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحاول الجهاز الفنى للفريق التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات من أجل المنافسة على الصعود للأضواء فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الصعبة التى ستشهدها المجموعة الثانية بعد هبوط ثلاثى الدورى الداخلية والنجوم وبتروجت والمشاركة فى نفس المجموعة .
كان سيراميكا كليوباترا قد تعاقد مع محمد عاشور الأدهم مدافع وسط الزمالك والمصرى والإتحاد الأسبق ، وخالد الحسينى مدافع القناة السابق .
كانت هذه تفاصيل خبر ظهير أيسر سموحة ينضم لسيراميكا كليوبترا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.