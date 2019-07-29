شكرا لقرائتكم خالد جلال يطلب عودة ثلاثى الزمالك ويوافق على رحيل هؤلاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد جلال المدير الفنى للزمالك قبل أن يتم إقالته من منصبه عقب الهزيمة فى القمة 118 أمام الأهلى، بهدف دون رد، فى ختام بطولة الدورى الممتاز على تقديم تقرير إلى مجلس إدارة النادى الأبيض بشأن الصفقات الجديدة استعداداً للموسم الجديد .

وطلب خالد جلال فى تقريره عودة ثلاثة فقط من المنتهى إعارتهم وهم الكونغولى كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد والنيجيري معروف يوسف بعد نهاية إعارتهم للوحدة السعودى وطلائع الجيش والشرطة العراقى على الترتيب.

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فيما وافق جلال على رحيل حميد أحداد وعمر السعيد كما طلب خالد جلال ضم كلاً من إسلام جابر وإمام عاشور وجون أنطوى ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمد عبد العاطى مع الموافقة على ضم أشرف بن شرقى من الهلال السعودى بعد عرض الأمر عليه من قبل إدارة النادى.

وأتم الزمالك بالفعل صفقات ضم إسلام جابر وبن شرقى ومحمد صبحى وذلك بضمهم من المقاصة والهلال السعودى وبتروجت على الترتيب مع التفاوض حول ضم عواد من الإسماعيلى ويجرى مسئولى الأبيض محاولات لضم إمام عاشور من غزل المحلة فى الساعات المقبلة مع تعثر المفاوضات مع جون أنطوى بشأن قيمة عقده.

فيما لم يتضمن تقرير خالد جلال الذى لم يتم إعلانه عن عدم طلبه ضم محمد أبو جبل حارس فريق سموحة الذى أعلن الأبيض ضمه فى الساعات الأولى من صباح اليوم.