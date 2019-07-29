شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم "الاثنين" بالمدينة الشبابية في مدينة شرم الشيخ ، منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في دورتها السادسة عشر للناشئين ، والتى تستضيفها مصر في الفترة من 28 يوليو المقبل ، وحتى 4 أغسطس.

ويشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى حفل الافتتاح برفقة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، وسامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ وعضو الاتحاد الدولي ، واعضاء مجلس ادارة الاتحاد ، ومندوب الاتحاد الدولي بالبطولة.

ووضع مسئولو الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة اللمسات النهائية فيما بتعلق بكل ما يخص حفل الافتتاح للخروج بصورة تليق بإسم مصر للحفاظ علي مكتسبات تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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وقال سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بأن الترتيبات النهائية تضمنت عقد اجتماعين احدهما للجنة الفنية والآخر للجنة الحكام من اجل الوقوف علي كافة الاستعدادات قبل انطلاق البطولة.

من جانبه أشاد ميشيل جونار رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بإمكانيات وتجهيزات المدينة الشبابية بشرم الشيخ مشددا علي ثقته في قدرة مصر والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ علي تنظيم ذلك الحدث العالمى الذى يقام للمرة الاولي في قارة افريقيا.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة قد حضر مؤتمر الاعلان عن بطولة العالم للسباحة بالزعانف، موجها بتوفير كافة الإمكانات لضيوف مصر المشاركين في البطولة والبالغ عددهم ٢٤٠ سائحا يمثلون ٣٢ دولة حول العالم.