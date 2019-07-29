"انسحابات وتهديدات".. 50 مشهدا للموسم الأطول في تاريخ الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

بعد 362 يوما، انتهت، رسميًا، مسابقة الدوري العام في نسختها الـ60، بنجاح الأهلي في الحفاظ على اللقب للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه.

وتُعد هذه النسخة من بطولة الدوري هي الأطول منذ انطلاق المسابقة المحلية موسم (1948 - 1949) حيث بدأت النسخة الحالية في 31 يوليو من العام الماضي، وانتهت، أمس، بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بسبب فترة التوقف لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي استضافتها مصر.

التقرير التالي يُسلط الضوء على الأحداث التي شهدتها الكرة المصرية خلال 362 يوما بالدوري:

- أغسطس

- بعد ثلاث مباريات في مسابقة الدوري، أعلن نادي بيراميدز رحيل مدربه البرازيلي ألبيرتو فالنتيم، ليكون المدرب الأول الذي يرحل عن منصبه.

- أعلن رئيس نادي الزمالك أن فريق الكرة لن يستكمل مبارياته في مسابقة الدوري، وتوقف النشاط الرياضي بأكمله لحين انتهاء أزمة التحقيقات في نيابة الأموال العامة بعد البلاغ المقدم من رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس.

- سبتمبر

- أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسميًا حول أزمة مباراة الإنتاج الحربي والتي جاءت ضمن الأسبوع السادس.

أبرز ما جاء في بيان الأهلي هو التهديد بالانسحاب على خلفية الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، كما طالبت إدارة القلعة الحمراء اتحاد الكرة بتطبيق تقنية الـ VAR.

- تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق علّق على بيان الأهلي حول الأزمة التحكيمية التي شهدتها مباراة الإنتاج ليكتب عبر صفحته على "فيسبوك" :"أؤيد في ذلك لأن الأخطاء كانت فجة، وبيراميدز عانى أيضًا من أخطاء الحكام، لماذا لا يستعين اتحاد الكرة فعلا بنظام الـ VAR لتوفير العدالة التحكيمية في منافسة قوية وحتى نشعر بتوفر العدالة؟"

- هدد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، بالانسحاب من مسابقة الدوري على خلفية الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الجونة ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

- شهدت مباراة المقاولون العرب وبيراميدز أزمة قبل بداية اللقاء بسبب غياب الحكم الخامس الأمر الذي جعل علاء نبيل مدرب "ذئاب الجبل" السابق يهاجم اتحاد الكرة قائلاً :"ما يحدث دوري مرجان أحمد مرجان".

في المقابل، رد تركي آل الشيخ على تصريحات مدرب المقاولون :"إذا كان مدرب المقاولون العرب غلط عليا.. في جهات في مصر مترضاش الغلط ولها القدره على تربيته".

- عاد رئيس الزمالك ليهدد بعدم خوض فريقه أي مباراة في مسابقة الدوري إلا بعد خوض الأهلي جميع مبارياته المؤجلة نظرًا لمشاركة الفريق الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

- هدد تركي آل الشيخ للمرة الأولى بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، قائلاً عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" :"أفكر جديًا في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر".

- عقب أحداث مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني في دوري أبطال أفريقيا بعد هجوم جماهير الأحمر على تركي آل الشيخ ليعلن الأخير الانسحاب نهائيًا من الاستثمار في مصر بحسب ما جاء ببيان عبر قناة "بيراميدز".

- أكتوبر

- أعلن تركي آل الشيخ أنه بدأ في إجراءات بيع نادي بيراميدز بعد حديثه على شاشة "العربية" السعودية.

- هدد نادي المصري البورسعيدي بالانسحاب من مسابقة الدوري إذا لم يخض مبارياته على ملعبه في بورسعيد نظرًا لخوض الفريق الساحلي مبارياته في ملعب "برج العرب".

- أعلن نادي بيراميدز تعيين حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي السابق، لقيادة الفريق بعد رحيل ريكاردو لافولبي الذي جاء بصورة مؤقتة.

- أعلن تركي آل الشيخ ترحيبه خلال تصريحات هاتفية عبر "إم بي سي مصر" باستمراره بالاستثمار الرياضي من خلال استكمال تجربة بيراميدز.

- نوفمبر

- أعلن النادي الأهلي إقالة باتريس كارتيرون من قيادة الفريق عقب الخروج العربي على يد الوصل الإماراتي، ليتم تعيين محمد يوسف بصورة مؤقتة.

- بعد رحيل كارتيرون أعلن النادي الأهلي تولي الأوروجوياني مارتن لاسارتي القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب المؤقت محمد يوسف.

- أعلن النادي الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي انسحابه رسميًا من خوض لقاء المقاولون العرب بسبب تعنت اتحاد الكرة على النادي على خلفية موعد مباراة فريق أمام "ذئاب الجبل" نظرًا للمشاركة الأفريقية.

- يناير

- أعلن سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي، عبر شاشة "أون سبورت" أن ناديه سيسنحب من استكمال مسابقة الدوري بسبب خوض مبارياتهم على ملعب "القناة".

- أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس النادي محمود الخطيب للبدء في الإجراءات القانونية في أزمة انتقال عبد الله السعيد لصفوف بيراميدز.

وشدد الأهلي عبر بيانه أن قيد عبد الله السعيد في صفوف بيراميدز يعد مخالفًا للوائح في ظل قيد اللاعب يوم الجمعة.

- خلال تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" أعلن تركي آل الشيخ وصول عرضًا مغريًا من أحد المستثمرين لبيع حصته في نادي بيراميدز.

- أنهى تركي آل الشيخ الجدل حول بيع نادي بيراميدز بعدما كتب عبر صفحته "فيسبوك" :"بدأنا مع بعض ونبقى مع بعض، لن أبيع".

- انتقد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز، عقب مباراة الإنتاج الحربي، قرار اتحاد الكرة بشأن الاستعانة بحكام عرب لإدارة مباريات الفريق، لافتًا إلى أن إدارة ناديه تطالب باستقدام حكام من أوروبا.

- قرر تركي آل الشيخ إقالة مدرب الفريق حسام حسن وجهازه المعاون على خلفية التعادل أمام الزمالك ليتم الاستعانة بأحمد حسن كمدرب مؤقت للفريق.

- انتقد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز جدول مباريات الدوري، مطالبًا هاني أبو ريدة بالتدخل، قائلاً :"هل تنتظروا انتهاء إصابات الفريق الثاني للتأكد من جاهزيته قبل تحديد الموعد؟ أطالب هاني أبو ريدة بالتدخل السريع ومعالجة هذا الخلل".

وتعجب آل الشيخ من عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالدور الأول قبل بداية الدور الثاني من عمر المسابقة.

- تضامن رئيس نادي الزمالك مع بيان تركي آل الشيخ، حيث هدد رئيس القلعة البيضاء خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي بعدم استكمال مسابقة الدوري إذا لم يخض الأهلي مؤجلاته.

- الاتحاد المصري بدوره أصدر بيانًا رسميًا للرد على طلب نادي بيراميدز الذي تضامن معه رئيس نادي الزمالك، ليعلن اتحاد الكرة أن البطولة تمر بظروف استثنائية نظرًا لتغيير موعد بطولات الاتحاد الأفريقي والمشاركة في البطولات العربية.

- فبراير

- أصدر مجلس إدارة الأهلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة تمسك من خلاله النادي الأحمر بضرورة عدم المساس في جدول مسابقة الدوري، لافتًا إلى أن الفريق لن يخوض أي مباراة إذا تم تأجيل أي لقاء لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس.

- أعلن نادي بيراميدز تعيين الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق بدلاً من حسام حسن والذي أقيل من منصبه عقب التعادل أمام الزمالك.

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- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيق تقنية الـ VAR في الدوري حيث سيتم العمل على استخدام التقنية فيما تبقى من مباريات الدوري بعد بطولة كأس أمم أفريقيا لصعوبة تطبيقها في الوقت الحالي.

- قرر النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ مقاطعة اتحاد الكرة بسبب حضور رئيس الزمالك اجتماع لجنة الأندية وهو ما يعد انتهاك للوائح بسبب إيقاف رئيس القلعة البيضاء على خلفية قرارات اللجنة الأولمبية.

الأهلي أصدر بيانًا هدد فيه بالانسحاب من مسابقة الدوري، ليرد تركي آل الشيخ على تهديد إدارة القلعة الحمراء قائلاً :"بطولاتكم زائفة، ورحم الله صالح سليم".

- أنهى مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، الجدل حول الأنباء من إلغاء مسابقة الدوري ليكشف عبر تصريحات تلفزيونية أن هذه النسخة من المسابقة استثنائية، مشددًا أن لا يوجد نية حول إلغاء المسابقة.

- أصدر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا جديدًا حول أزمة مباراة الكأس أمام بيراميدز، ليؤكد النادي الأحمر بأنه يرفض استبدال أي مباراة في بطولة الدوري بمباراة أخرى في الكأس.

في المقابل، عاد آل الشيخ ليرد على بيان الأهلي، قائلاً :"لا أتوقع ينسحبون، إن شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب لأنهم فريق وتاريخ كبير".

- أعلن تركي آل الشيخ مرة أخرى نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثماراته في مصر.

بعد أقل من 48 ساعة، أعلن نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن عودة آل الشيخ لرئاسة النادي من جديد بعد إلحاح من لاعبي الفريق بحسب ما جاء في البيان.

آل الشيخ علّق عقب عودته في تصريحات عبر قناة "المحور" :"الزمالك ينافسنا داخل الملعب، لكن هناك أندية تنافسنا من الخارج".

- مارس

- عبّر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الحالي لمصر المقاصة ومدرب الوحدة السعودي السابق، عن استيائه من حالة ملعب "برج العرب"، واصفًا الملعب بـ"حقل البطاطس" جاءت هذه التصريحات خلال تغريدة للعالمي عبر "تويتر".

- على خلفية قرارات الحكم محمد الحنفي في مباراة المقاولون العرب والزمالك، أعلن رئيس نادي القلعة البيضاء عبر شاشة "المحور" مطالبته بتعيين حكام أجانب لإدارة مباريات فريقه لحين نهاية الدوري.

- إبريل

- أعلن النادي الأهلي عن عقد اجتماع قبل مواجهة بيراميدز من أجل مناقشة مسألة الحضور الجماهيري، حيث طالب مجلس إدارة القلعة الحمراء بالمساواة مع الزمالك المنافس له على مسابقة الدوري.

- مايو

- أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة تأييده للأندية التي تواجه خطر الهبوط نظرًا للظروف التي مرت بها المسابقة، لافتًا في تصريحات عبر شاشة "نايل سبورت" إلى أنه يتضامن مع أندية الداخلية والنجوم وبتروجيت.

- بعد الفوز الذي حققه الأهلي على إنبي في الجولة 30 انحصرت المنافسة بين الأحمر والزمالك في مسابقة الدوري ليخرج بيراميدز من المسابقة نظرًا لفارق النقاط مع القطبين.

- قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة مع مدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ على خلفية قرار لجنة المسابقات باستكمال مسابقة الدوري عقب كأس الأمم الأفريقية وفقًا لما جاء من الموقع الرسمي للنادي الأحمر.

في المقابل، رد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة والمستقيل من منصبه مؤخرًا عبر تصريحات على شاشة "أون سبورت" أن المجاملات التي توجه لبعض الأندية والخوف من الهجوم سبب أزمة جدول الدوري.

- الموقع الرسمي للأهلي أصدر بيانًا جديدًا حول أزمة استكمال الدوري ليؤكد أن الجدول الجديد لم يراع مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة على الصدارة.

في المقابل، كان لرئيس الزمالك تعليق حول بيان الأهلي ليكشف أن المنافس أظهر مشاكل الدوري بعد التعادل أمام الإسماعيلي.

أزمة استكمال الدوري جعل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المستقيل يشكل لجنة برئاسة نائبه أحمد شوبير لبحث هذه المشكلة.

بدوره خرج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ليبدي اعتراضه من جديد على استكمال الدوري بعد البطولة الأفريقية الأمر الذي سيؤثر على الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم الجديد.

الأهلي بعدها أصدر بيانًا رسميًا يعلن فيه عدم استكمال مباريات الدوري حال تأجيل أي مباراة بعد كأس الأمم الأفريقية، مطالبًا اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لبطولتي الدوري والكأس.

- أعلن تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق رحيل مدرب الفريق رامون دياز من منصبه عقب نهاية الموسم جاء هذا الإعلان عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

- عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي أعلن رئيس نادي الزمالك رفضه مواجهة حرس الحدود بسبب عدم خوض الأهلي مباراته أمام المقاولون العرب.

- يونيو

- أرسل الأهلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة يخطره فيه بعدما استكمال الدوري حال تأجيل أي مباراة للفريق.

- نادي بتروجيت بدوره أصدر بيانًا رسميًا يرفض فيه مواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الأخير بسبب الكيل بمكيالين بعدما قيام لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب.

في اليوم التالي، أصدر نادي بتروجيت بيانًا جديد ليتراجع عن موقفه ويخوض لقاء المقاولون العرب.

- أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن خوضه لتجربة جديدة في الاستثمار الرياضي دون الكشف عن تفاصيلها في إشارة إلى بيع حصته.

- شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي أعلن عبر شاشة "إم بي سي مصر" أن ناديه تراجع عن الانسحاب من مسابقة الدوري على خلفية قرارات اتحاد الكرة بشأن استكمال الدوري.

- إدارة الأهلي أصدرت بيانًا رسميًا لتصعد موقفها تجاه اتحاد الكرة لتعلن إدارة القلعة الحمراء الاتجاه للفيفا لبحث كافة الإجراءات القانونية وفقًا للوائح المحلية والدولية.

- أعلن اتحاد الكرة المصري خلال بيان رسمي أن طلب الأهلي بإنهاء مباريات الموسم الجاري يُعد حقًا مشروعًا لافتًا إلى أن الوقت الحالي لا يمكنه من الموافقة على هذا الطلب بسبب ضيق الوقت نظرًا لإقامة البطولة الأفريقية.

إدارة الأهلي كان لها رد فعل حيث أصدرت القلعة الحمراء بيانًا رسميًا لتعلن فيه أنها مستمرة في التصعيد ضد اتحاد الكرة.

- يوليو

- استؤنفت مسابقة الدوري بمواجهة الجونة والزمالك لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ33.

- الأهلي استطاع أن يحسم مسابقة الدوري بفوزه على المقاولون العرب (3-1) ليستغل الفريق الأحمر سقوط الزمالك أمام الجونة ليتوج باللقب رقم 41 في تاريخه قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

- في المشهد الختامي من مسابقة الدوري استطاع الأهلي أن يفوز على الزمالك بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.