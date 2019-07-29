أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأحمر يسابق الزمن من أجل إتمام صفقات الموسم الجديد.
قال عبدالحفيظ، في تصريحاته لبرنامج"الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية صدى البلد: هناك صفقات تقترب وأخرى تبتعد، نريد الحسم قبل انتهاء مدة القيد الأفريقي.
وأردف: لا نريد هدم ما تم بناؤه، سوف نرتاح قليلًا ثم نفتح ملف الصفقات مجددًا، وخلال ثلاثة أيام ستكون الأمور أكثر وضوحًا.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبدالحفيظ: نسعى لإنهاء الصفقات الجديدة قبل انتهاء مدة القيد الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.