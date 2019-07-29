سيد عبدالحفيظ: نسعى لإنهاء الصفقات الجديدة قبل انتهاء مدة القيد الأفريقي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأحمر يسابق الزمن من أجل إتمام صفقات الموسم الجديد.

قال عبدالحفيظ، في تصريحاته لبرنامج

"الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية صدى البلد: هناك صفقات تقترب وأخرى تبتعد، نريد الحسم قبل انتهاء مدة القيد الأفريقي.

وأردف: لا نريد هدم ما تم بناؤه، سوف نرتاح قليلًا ثم نفتح ملف الصفقات مجددًا، وخلال ثلاثة أيام ستكون الأمور أكثر وضوحًا.

