أمير مرتضى: الزمالك أكثر الأندية ضررًا من أمم أفريقيا.. ولهذا السبب رحل جروس

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الأبيض أكثر الأندية تضررًا من بطولة كأس ‏أمم أفريقيا.

قال أمير، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد: "الزمالك أكثر

‏الأندية تضررًا من بطولة أمم أفريقيا، الحارس الأساسي تعرض للإصابة، كما أن فرجاني ساسي عاد في وقت قصير بعكس ‏علي معلول".

وأكمل: "الزمالك أكثر فريق شارك بمباريات طوال هذا الموسم، لأننا

كنا ننافس على كل البطولات، ووصلنا لأدوار أكثر ‏من الأهلي، مشيرًا: "عندما تعاقدنا مع جروس كنا نضع في العقد أن عقده سينتهي مع نهاية الدوري، لم نكن نعلم متى ‏سينتهي اللقب، لذلك أنهيناه يوم 30 مايو، وبعد تنظيم أمم أفريقيا، فنحن نتحدث في زيادة شهر أو اثنين عن نهاية عقده".‏