رياضة | المهاجم الذي قضى على أحلام جاريث بيل "الصينية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهاجم الذي قضى على أحلام جاريث بيل "الصينية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي جيانجسو سونينج الصيني مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني مهاجم أندرلخت البلجيكي مما يقضي على آمال جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني في الانضمام للفريق الصيني.

وتسمح لوائح الدوري الصيني الممتاز بالتعاقد مع 4 أجانب ومن المتوقع أن يرحل المدافع الإيطالي جابرييل باليتا قريبا لتكتمل تعاقدات جيانجسو بضم سانتيني لأنه يمتلك حاليًا 5 أجانب.

Advertisements

وكان من المتوقع أن يتعاقد جيانجسو مع بيل قبل غلق فترة الانتقالات في الدوري الصيني بعد غد الأربعاء مع جاريث بيل لكن فشلت الصفقة عقب رفض ريال مدريد رحيله مجانًا.