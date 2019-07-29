رياضة | عاجل.. الأهلي يضحي بـ5 لاعبين بعد القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يضحي بـ5 لاعبين بعد القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي على التضحية بـ5 لاعبين بعد الفوز على الزمالك في مباراة القمة استعدادًا لتحديد قائمة الموسم الجديد.

وينوي مارتن لاسارتي الاستغناء في الوقت الحالي عن أحمد حمودى وحسين السيد ومحمد شريف وهشام محمد وإسلام محارب وعمرو جمال على أن يتم تحديد بقية الراحلين عن الفريق تباعًا من خلال جلسات مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة

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كان الأهلي قد فاز على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة في ختام الدوري المصري.