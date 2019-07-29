رياضة | زيدان يرتبك ويعود إلى محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يرتبك ويعود إلى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني للتفكير في ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع لى 10 سبورت الفرنسي وموقع سبوتنيك عن أن إصابة جناح النادي الملكي الطائر، ماركو أسينسيو، بقطع في الرباط الصليبي، أحدثت ارتباكاً كبيراً في حسابات زيدان وريال مدريد

2020.

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وأشارت مصادر لموقع لاكونفيدنشيال أن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد بصورة مباشرة الدخول في مفاوضات مع ليفربول من أجل ضم محمد صلاح أو ساديو ماني خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يرغب في استغلال ذلك الموقف، من أجل إقناع زيدان بضم نيمار من باريس سان جيرمان إلا أن زيدان أصر على موقفه برفض التعاقد معه، والتفاوض مع محمد صلاح أو ماني.