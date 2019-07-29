رياضة | حفنة أرقام مثيرة بعد نهاية أطول دوري في العالم

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استمرت مسابقة الدوري المصري 362 يومًا هذا الموسم واختتمت بمباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والتي فاز بها الأحمر بهدف نظيف.

أرقام مثيرة في أطول دوري مصري

728 هدفًا شهدها الموسم رقم 60 في تاريخ المسابقة.

استغرقت منافسات الموسم 11 شهراً و28 يوماً منذ بدايته (عام إلا 3 أيام).

306 مباراة شهدها هذا الموسم بدأت بلقاء الاتحاد والمقاولون العرب (1 – 1) في الجولة الأولى بتاريخ 31 يوليو 2018.. وانتهت بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك (1 -0) 28 في يوليو 2019.

728 هدفاً أحرزت خلال الموسم، بمعدل 2.37 هدفاً في كل مباراة، مقابل 718 شهدها الموسم رقم 59 للمسابقة.

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توج الأهلي باللقب للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه بعدما حصد 80 نقطة، مقابل 72 للزمالك الذي فرط في الصدارة بعد خسارته 21 نقطة في آخر 11 مباراة.

تربع أحمد علي مهاجم المقاولون، المنتقل لصفوف بيراميدز، على صدارة هدافي هذا الموسم برصيد 18 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن محمود علاء مدافع الزمالك، و4 أهداف عن خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري.

محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك المنتقل لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي كان الأفضل في صناعة الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة، يليه الثنائي عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، والكولومبي لويس هينستروزا لاعب المقاولون برصيد 8 تمريرات لكل منها.

تصدر الزمالك قائمة أقوى خط هجوم برصيد 65 هدفاً، يليه بيراميدز برصيد 61 هدفاً، ثم الأهلي (البطل) ثالثاً برصيد 56 هدفاً.

الأهلي أقوى دفاع باستقبال 20 هدفاً في شباكه، يليه الزمالك وبيراميدز برصيد 31 هدفاً في مرمى كلاً منهما.

92 ضربة جزاء احتسبت خلال الموسم.

1234 بطاقة صفراء أشهرت طوال الموسم، في مقابل 76 بطاقة حمراء.