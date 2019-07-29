رياضة | الزمالك يتجمل: لم تتم إقالة كريستيان جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتجمل: لم تتم إقالة كريستيان جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك عن كواليس رحيل كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق عن منصبه.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "عندما تعاقدنا مع جروس، كنا نضع في الاعتبار أن عقده سينتهي مع نهاية الدوري ولم نكن نعلم متى ‏ستنتهي المسابقة، لذلك أنهيناه يوم 30 مايو الماضي".

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وأضاف أمير مرتضى: "لم تتم إقالة كريستيان جروس من منصبه وقلنا له إن هناك 3 احتمالات، إما أن تجدد عامًا أو تستمر لنهاية الدوري، أو ترحل مع نهاية عقدك فرفض تجديد عقده في النهاية".‎