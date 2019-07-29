اتحاد الكرة يجتمع لتجديد الثقة فى عامر حسين...

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جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماع خلال الساعات المقبلة من أجل تجديد الثقة فى عامر حسين لرئاسة لجنة المسابقات فى الموسم المقبل 2019 – 2020.
كانت لجان اتحاد الكرة قد تقدمت بإستقالة إلى ثروت سويلم المدير التنفيذى و القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة عقب إنتهاء الموسم الكروي أمس الأحد بمباراة الأهلي و الزمالك والتى توج بلقبها الأحمر للمرة الـ41 فى تاريخ النادي.
كان الأهلي قد فاز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه على معلول ، ليعزز الأحمر من تصدره للقب الدوري الذى حسمه لصالحه فى الجولة قبل الأخيرة عقب الفوز على المقاولون 3 / 1.
تصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2017 – 2018 .
يحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 80 نقطة بينما جاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 72 نقطة وبيراميدز ثالثاً برصيد 70 نقطة و المصري رابعاً برصيد 52 نقطة.
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