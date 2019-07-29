شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق ملف التفاوض مع أسامة جلال مدافع إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو الأهلى ملف التفاوض مع أسامة جلال مدافع إنبى، بعد رفض طلبات الإدارة البترولية الخاصة بالاستغناء عن اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم، وتألق أسامة جلال قائد منتخب الشباب فى صفوف مصر المقاصة فى الموسم الجاري، والذي خرج اليه على سبيل الإعارة لمد موسم، قبل أن يعود من جديد للقلعة البترولية.

وعرض مسئولو الأهلى 15 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة هشام محمد للفريق البترولى للظفر بخدمات المدافع الشاب، لتصل قيمة الصفقة إلى ما يقرب من 25 مليون جنيه، حيث إن سعر هشام محمد يبلغ 10 ملايين جنيه وفقاً لتقيد إدارة الأهلى ، إلا أن إنبى أشترط الحصول على خدمات 3 لاعبين وهم هشام محمد وإسلام محارب على طريقة البيع النهائي واستعارة باسم علي لمدة موسم، ويدخل الأهلى فى مفاوضات مع أكثر من مدافع أخر يأتى فى مقدمتهم محمود متولى مدافع الإسماعيلي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأحمر بعد الوصول لاتفاق مع نايه بخصوص ضمه فيما لازال علي جبر مدافع بيراميدز فى الصورة.