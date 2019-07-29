الامارات | بالفيديو.. ميسي يتعرض للإعتداء في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ميسي يتعرض للإعتداء في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، لهجوم من أحد الأشخاص خلال تواجده في، جزيرة إيبيزا الإسبانية دون سابق إنذار، وطبقاً للفيديو المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فإن اللاعب كان محاصراً من رجال الأمن ويبدو في حالة غضب.

ووفقا لموقع "يوروسبورت" الرياضي حاول ذلك الشاب الاقتراب من اللاعب الدولي الأرجنتيني من أجل الاشتباك معه، لكن رجال الحرس الخاص بميسي منعوا الرجل من الوصول إليه واصطحبوه بعيدًا عن الحشد الموجود بالمكان، وبعد انتهاء تلك المشكلة ذهب ميسي مع زملائه وزوجاتهم لمشاركة إحدى الفتيات احتفالها بعيد ميلادها

ويقضى ميسي إجازة مع عدد من زملائه فى جزيرة إيبيزا، وذلك فبل أن ينضم إلى تدريبات برشلونة، بداية من يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخر عودته لمعسكر الفريق، بسبب مشاركته مع منتخب الأرجنتين، فى بطولة كوبا أميركا، واحتل فيها منتخب التانعو المركز الثالث.