تونس تتوج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة العاشرة في تاريخها

توج المنتخب التونسى للكرة الطائرة، ببطولة الأمم الإفريقية، للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد فوزه فى المباراة النهائية على نظيره الكاميرونى، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وجاءت نتائج أشواط المباراة التى استغرقت أكثر من ساعتين ونصف، فى قصر الرياضة بالمنزه، (25/23) - (20/25) - (24/26) - (25/21) و(13/15).

وأهدى لاعبو المنتخب التونسى، اللقب إلى روح الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، وقاموا بعد نهاية اللقاء بجولة فى أرجاء قصر الرياضة بالمنزة وهم يحملون صورته، مرددين النشيد الوطنى التونسى، وسط صيحات وهتافات الجماهير.