شكرا لقرائتكم الأهلى يكثف مفاوضاته مع بيراميدز لإنهاء صفقة قفشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو الأهلى مفاوضاتهم مع بيراميدز فى صفقة شراء محمد مجدي قفشة، بعد تأكيد إدارة بيراميدز التفريط فى بعض اللاعبين بشكل نهائي.

كان الأهلى يفكر فى التعاقد مع بعضهم، وهم رجب بكار وأحمد أيمن منصور ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمد فاروق، نظراً لكونهم يمثلون القوام الأساسي للفريق فى الموسم الجديد، إلا أن إدارة بيراميدز أبدت مرونة فى مسألة بيع أي لاعب أخر داخل صفوف الفريق.

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ودخل الأهلى على مدار الأيام الماضية فى مفاوضات مع بيراميدز لضم بعض اللاعبين بعد أن أبدت إدارة بيراميدز مرونة فيما يخص التعامل بين الناديين.