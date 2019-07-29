خالد بوطيب يتلقى عرض من الدورى السعودى...

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جدة - عمرو شويل تلقى خالد بوطيب مهاجم الزمالك عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين من أجل تسويقه فى الدورى السعودى بعرضه على نادى الوحدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد مباحثات اللاعب خلال الفترة القادمة حول وجهته القادمة.
وأخطرت إدارة الزمالك المهاجم المغربى بأنه لا يوجد مانع فى انتقاله إلى الدورى السعودى بشرط تقدم النادى الذى يرغب فى الحصول على خدماته بعرض رسمى للقلعة البيضاء خلال الفترة الجارية.
ويبحث مسئولو الزمالك عن تسويق خالد بوطيب من أجل استقدام مهاجم أجنبى جديد خلال الفترة الحالية بعد إعارة المغربى حميد أحداد إلى الرجاء المغربى وضم مواطنه أشرف بن شرقى من الهلال السعودى بدلا منه.
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