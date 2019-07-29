اتحاد الكرة يفتح باب القيد المحلي أمام الأندية اليوم...

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جدة - عمرو شويل يفتح اتحاد الكرة اليوم باب القيد المحلي أمام الأندية اليوم استعدادا للدوري الجديد ، ولمدة ٣٠ يوما لتنتهي يوم ٢٩ أغسطس المقبل.
وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلى اليوم، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعداً لنهاية القيد الأفريقى للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية، وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى.
كان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقى المقرر 30 يونيو وأمهلها شهراً إضافياً بناءً على طلب الاتحاد المصرى
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