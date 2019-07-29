شكرا لقرائتكم إنبى يتعاقد مع جناح بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو نادى إنبى الاتفاق مع محمود صلاح، جناح نادى بيراميدز، الذى خاض تجربة فى الموسم الماضى مع بتروجت، حيث يجيد اللعب فى مركز الجناح الأيسر، وذلك بعدما طلب على ماهر، المدير الفنى للفريق البترولى، التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعزيز الخط الأمامى فى الموسم الجديد، بعد أن أنهى الاتفاق مع مسئولى ناديه حول انتقاله بشكل نهائى .

ويواصل إنبى تحضيراته للموسم المقبل، تحت قيادة على ماهر، الذى أعد برنامج خاص لرفع معدلات اللياقة البدنية للفريق، حيث طلب المدير الفنى للفريق البترولى تجهيز مجموعة من المباريات الودية لخوضها خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لاستعدادات البترولى لخوض منافسات الموسم المقبل، خاصة فى ظل رغبة مسئولى النادى والجهاز الفنى على عدم تكرار ما حدث فى الموسم الجارى، بعدما ظل إنبى يصارع على الهبوط لدورى الدرجة الثانية حتى الأسابيع الأخيرة من المسابقة.