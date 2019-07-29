أحمد أبوعقيل
قال رئيس نادي الزمالك، بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي ، انها لن لن تمر بشكل طبيعي، واصفا فوز المارد الأحمر بالسرقة والاستعانة بالسحر الاسود .
وتابع " منصور " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الزمالك اليوم " المذاع عبر فضائية المحور : "هذا الدوري مسروق ومباراة القمة مسروقة، لم أرى جماهير الأهلي حزينة بهذا الشكل من قبل، ولكن ذلك لأنهم يعملون أن المباراة سُرقت.
ونرصد أبرز تصريحات لمرتضى منصور بعد الماتش.
1- الجونة كلها مايوهات وكلام فاضي.
2 الجن قال ل عماد إديهم الكورة عشان يجيبوا جول ونخلص وعماد سمع الكلام وضيع الماتش، الجون دخل في عماد السيد بسبب السحر.
3 -علي معلول عامل زي القرد والمعزة.
4_ الدوري إتسرق وماتش النهاردة اتسرق.
5_جنش سبب ضياع الدوري وهوً قال لي كده.
6_أحمد ناجي كان بيأكل الشناوي في بقه ومعرفش كان بيعمل معاه إيه تاني، وهو اللي السبب في إصابة جنش وخلاه يقعد ٦ شهور في البيت.
7_أيمن حافظ وأمير عزمي مجاهد ضربوا بعض، وده قال ل ده يلعن أبوك.
8__فاروق جعفر وأيمن يونس كدابين.
9_فرجاني ساسي اتصاب ٤ شهور
10_ الواد أبن ياسر ريان قليل أدب وانا قلت لأبوه.
11_انا هافرقع ..اناهاطق..هافرقع يا بيه
12_ كهرباء مشي وانا هاطلع صوره، ومحمد إبراهيم قعد مع المقاصة قبل ماتش الجونة.
13_ لجنة المسابقات مقعدة الاهلي على حجرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز 10 تصريحات لمرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك وضياع الدوري:"الجونة كلها مايوهات والجن قال لعماد إديهم الكورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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