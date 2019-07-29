أبرز 10 تصريحات لمرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك وضياع الدوري:"الجونة كلها مايوهات والجن قال لعماد إديهم الكورة"

أحمد أبوعقيل

قال رئيس نادي الزمالك، بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي ، انها لن لن تمر بشكل طبيعي، واصفا فوز المارد الأحمر بالسرقة والاستعانة بالسحر الاسود .

وتابع " منصور " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الزمالك اليوم " المذاع عبر فضائية المحور : "هذا الدوري مسروق ومباراة القمة مسروقة، لم أرى جماهير الأهلي حزينة بهذا الشكل من قبل، ولكن ذلك لأنهم يعملون أن المباراة سُرقت.

ونرصد أبرز تصريحات لمرتضى منصور بعد الماتش.

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1- الجونة كلها مايوهات وكلام فاضي.

2 الجن قال ل عماد إديهم الكورة عشان يجيبوا جول ونخلص وعماد سمع الكلام وضيع الماتش، الجون دخل في عماد السيد بسبب السحر.

3 -علي معلول عامل زي القرد والمعزة.

4_ الدوري إتسرق وماتش النهاردة اتسرق.

5_جنش سبب ضياع الدوري وهوً قال لي كده.

6_أحمد ناجي كان بيأكل الشناوي في بقه ومعرفش كان بيعمل معاه إيه تاني، وهو اللي السبب في إصابة جنش وخلاه يقعد ٦ شهور في البيت.

7_أيمن حافظ وأمير عزمي مجاهد ضربوا بعض، وده قال ل ده يلعن أبوك.

8__فاروق جعفر وأيمن يونس كدابين.

9_فرجاني ساسي اتصاب ٤ شهور

10_ الواد أبن ياسر ريان قليل أدب وانا قلت لأبوه.

11_انا هافرقع ..اناهاطق..هافرقع يا بيه

12_ كهرباء مشي وانا هاطلع صوره، ومحمد إبراهيم قعد مع المقاصة قبل ماتش الجونة.

13_ لجنة المسابقات مقعدة الاهلي على حجرها.