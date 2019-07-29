رياضة | كلاكيت ثاني مرة.. معلول يواصل إبداعاته الكروية على الأراضي المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاكيت ثاني مرة.. معلول يواصل إبداعاته الكروية على الأراضي المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قيادة فريه للفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سيناريو متكرر لمعلول، يرصده لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" كالتالي:

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

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تمكن على معلول من افتتاح أهداف المارد الأحمر أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ33 من بطولة الدوري، وأنتهت بنتيجة 3/1 لصالح القلعة الحمراء، وجاء هدف معلول بعد متابعة أكثر من رائعة لتسديدة وليد سليمان من ركلة حرة مباشرة، لتصطدم بأحد اللاعبين وتسقط أمام معلول ليسكنها بنجاح شباك محمود أبو السعود.

مبارة القمة 118 بين الأهلي والزمالك

وفي سيناريو متكرر لمباراة المقاولون نجح معلول في إحراز هدف المباراة الوحيد للأهلي أمام الزمالك، بنفس طريقة هدفه في مباراة ذئاب الجبل، حيث استغل النجم التونسي الخطأ الفادح من عماد السيد في التصدي لتسديدة وليد سليمان من ركلة حرة مباشرة، ليتابعها معلول ببراعة ويسكنها شباك القلعة البيضاء، على نفس طريقة المقاولون، ليواصل النجم التونسي إبداعاته على الأراضي المصرية بتشكيل ثنائي هجومي نار مع وليد سليمان في الركلات الحرة.