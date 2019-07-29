رياضة | جوارديولا يدخل على الخط ويصمم على خطف صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يدخل على الخط ويصمم على خطف صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت صحيفة إندبندنت البريطانية أن ريال مدريد سيجهز عرضًا خياليًا لضم مبابي في صيف 2020 ليكون بديلا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كما أن برشلونة سيدخل بقوة في الصراع على النجم الفرنسي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن اهتمام بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالحصول على خدمات مبابي يهدد محاولات ريال مدريد وبرشلونة في المنافسة على ضم اللاعب.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة PSG تحاول إغراء مبابي بالبقاء في صفوف الفريق ورفع راتبه الأسبوعي إلى 860 ألف جنيه إسترليني.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن مبابي لن يحصل على هذا الراتب المغري إلا في حالة واحدة وهي عودة نيمار مجددًا إلى صفوف برشلونة أو الرحيل إلى ريال مدريد.