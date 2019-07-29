رياضة | نجم جديد على بعد أمتار من الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جديد على بعد أمتار من الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يواصل تحركاته للإستغناء عن بعض نجومه التي ليس لها مكان في قائمة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق قبل بداية الموسم الجديد.



وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الشاب بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد بات قريبًا من الإنضمام إلى ليفانتي على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء النهائي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليفانتي لديه إتفاق كامل مع مايورال وريال مدريد ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

أكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد كان يطمح في بيع مايورال بشكل نهائي ولكنه فشل في ذلك، حيث كان يرغب في الحصول على 15 مليون يورو مقابل بيع اللاعب مما جعل الأندية التي تريد ضمه تنسحب من الصفقة، لذلك وافق على رحيله على سبيل الإعارة إلى ليفانتي.