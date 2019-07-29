رياضة | "ماركا" تكشف موقف ريال مدريد تجاه بيل بعد فشل انتقاله للصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماركا" تكشف موقف ريال مدريد تجاه بيل بعد فشل انتقاله للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عبر غلافها الصادر صباح اليوم الإثنين عن الموقف "المعقد" للويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الذي سيخرج هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الإسبانية عبر غلافها، أن جاريث بيل له سبعة أرواح ومفاوضات انتقاله إلى "جيانغسو سونينج الصيني" متوقفة حالياً.

كما تشير "ماركا" إلى أن النادي لا يريد بيع اللاعب مجاناً وبالتالي يرغبون في التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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