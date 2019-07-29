رياضة | "ماركا" تكشف موقف ريال مدريد تجاه بيل بعد فشل انتقاله للصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماركا" تكشف موقف ريال مدريد تجاه بيل بعد فشل انتقاله للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عبر غلافها الصادر صباح اليوم الإثنين عن الموقف "المعقد" للويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الذي سيخرج هذا الصيف.
وقالت الصحيفة الإسبانية عبر غلافها، أن جاريث بيل له سبعة أرواح ومفاوضات انتقاله إلى "جيانغسو سونينج الصيني" متوقفة حالياً.
كما تشير "ماركا" إلى أن النادي لا يريد بيع اللاعب مجاناً وبالتالي يرغبون في التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريح عن وكيل أعمال جاريث بيل قال خلاله: "لا توجد أي علاقة بين جاريث وزيدان".
وكان جاريث بيل على مقربة من إحدى الأندية الصينية لكن التقارير الإسبانية تشير لهدوء المفاوضات بسبب عدم رغبة عائلة اللاعب في الانتقال إلى الصين.
وتوترت علاقة بيل مع مدربه زيدان بعد إعلان الأخير عن خبر رحيل اللاعب الويلزي عن ريال مدريد وخروجه من حساباته بشكل نهائي.
وتعاقدت إدارة ريال مدريد مع 5 صفقات حتى الآن وهي؛ لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو.