شكرا لقرائتكم حميد أحداد يطير الى المغرب للانضمام لفريق الرجاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، اليوم الإثنين، إلى المغرب من أجل الانضمام لفريق الرجاء بعد الموافقة على إعارته للنادى المغربى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وحرص اللاعب على وداع زملائه بالفريق الأبيض على هامش القمة 118 والذين تمنوا له مسيرة طيبة مع الرجاء فى الموسم الجديد بعدما قضى موسما واحداً بالزمالك عقب ضمه فى بداية الموسم من الدفاع المغربى قبل أن يقرر اللاعب بالاتفاق مع مسئولى الزمالك بالعودة إلى الدورى المغربى مجددا ولكنه انضم إلى الرجاء الذى حسم صفقة ضمه بشكل رسمى بعد منافسة مع الوداد.