أيمن يونس: تدريب حسام البدري للزمالك "ممنوعات"

رضا علي

رفض الكابتن " أيمن يونس " ، نجم الزمالك السابق، فكرة تولي حسام البدري القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة القادمة ،وعلق قائلًا " تدريب حسام البدري للزمالك "ممنوعات ".

وتابع " يونس " خلال لقائه ببرنامج " ستاد مصر " علي فضائية " اون سبورت " : حسام البدري يمتلك قدرات فنية على أعلى مستوى ولكنه لا يصلح لقيادة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، وأن هناك الكثير من أبناء القلعة البيضاء يصلحون لتولي الإدارة الفنية للزمالك .

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وحول مباراة القمة، أكد يونس، أن خطأ حارس المرمى عماد السيد هو من أهدى الفوز للنادي الأهلي وهو ما يؤكد أن لاعبي الزمالك لم يكونوا على قدر المباراة.