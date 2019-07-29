أمير مرتضى منصور: محمد إبراهيم كان يرغب في الرحيل خلال يناير الماضي بسبب جروس

الموجز
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، ان محمد إبراهيم كان يرغب في الرحيل خلال يناير الماضي بسبب جروس .
وتابع " أمير " خلال مداخلة تليفونية لبرنامج الماتش والمذاع علي فضائية صدى البلد: "رحيل محمد إبراهيم ليس له علاقة بمستوى اللاعب في الملعب، لم نقيم لاعب على مستواه مطلقا، فتفاصيل رحيله من يناير الماضي، واللاعب كان يريد الرحيل لأنه لا يلعب وجروس يعتمد على أوباما".
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