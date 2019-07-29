شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ رحلة الاستعداد لمباريات البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الاثنين فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر تدريباته بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام عقب مواجهة الزمالك ، استعداداً لمنافسات البطولة العربية التى يشارك فى منافساتها الدراويش هذا الموسم .

وخسر الإسماعيلى من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الاسبوع 27 لمسابقة الدوري العام .

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وتعاقد الاسماعيلى مع الغينى بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الشعلة السعودى ومنتخب غينيا بيساو لمدة ثلاثة مواسم ليصبح الصفقة الاولى للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية بجانب تفعيل بند شراء المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو المعار من نادي سموحة لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما تم دفع مبلغ 3 ملايين جنيه للنادي السكندري

ويسعى مسئولو الدراويش، لحسم تدعيمات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، لكي تبدأ مع الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد .