شكرا لقرائتكم وادى دجلة يتفق مع بتروجت على خوض وديتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى الجهاز الإدارى لوادى دجلة اتفاقه مع فريقى بتروجت والإنتاج الحربى، لخوض مواجهتين وديتين خلال الأيام المقبلة وقبل حصول اللاعبين على أجازة عيد الأضحى المبارك.

كما سيقوم وادى دجلة بالاتفاق مع بعض فرق الدورى الممتاز ودورى الدرجة الثانية لمواجهتهم وديًا عقب انتهاء العيد.

ويكتفى وادى دجلة بخوض التدريبات الجماعية على ملعب النادى بالمعادى، مع خوض عدد من المواجهات الودية القوية لاستعادة اللاعبين حساسية المباريات، وفرض حالة من الانسجام بينهما خاصة فى ظل عدم إبرام دجلة صفقات عديدة مع الحفاظ على القوام الأساسى للفريق الذى انهى الموسم المنقضى، محتلاً المركز العاشر برصيد 40 نقطة، بعد خوض 34 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء، وأحرز لاعبوه 41 هدف، واستقبلت شباكه 47 هدف.