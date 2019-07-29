شكرا لقرائتكم انبى يؤمن نفسه من فشل استقدام أشرف روقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو نادى إنبى على تأمين خط الوسط فى حالة فشل استقدام محمد أشرف روقة، لاعب وسط الزمالك، خلال الفترة الجارية، بعدما خاض موسم معارا من النادى الأبيض إلى نظيره البترولى.

وقدم روقة مستوى طيب مع إنبى خلال فترة الإعارة وحصل النادى البترولى على توقيعه على عقود استمراره داخل القلعة البترولية فى الموسم الجديد، ولكن حتى الآن هناك تعثر فى المفاوضات مع الزمالك حول تجديد إعارته، لذلك حرص النادى البترولى على ضم الثلاثى محمد رزق وأحمد العجوز بالإضافة إلى التنزانى حميد ماو، لتأمين مركز الوسط بجانب وجود محمود توبة فى الموسم الجديد، وذلك تحسبًا لعدم التوصل لاتفاق حول ضم روقة مع النادى الأبيض.

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ويواصل إنبى تحضيراته للموسم المقبل، تحت قيادة على ماهر، الذى أعد برنامج خاص لرفع معدلات اللياقة البدنية للفريق، حيث طلب المدير الفنى للفريق البترولى تجهيز مجموعة من المباريات الودية لخوضها خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لاستعدادات البترولى لخوض منافسات الموسم المقبل، خاصة فى ظل رغبة مسئولى النادى والجهاز الفنى على عدم تكرار ما حدث فى الموسم الجارى، بعدما ظل إنبى يصارع على الهبوط لدورى الدرجة الثانية حتى الأسابيع الأخيرة من المسابقة.