شكرا لقرائتكم مدرب دجلة يتراجع عن إقامة معسكر مغلق بالعين السخنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، عن فكرة إقامة معسكر مغلق بمنتجع النادى بالعين السخنة فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد 2019 – 2020 والى تقرر انطلاقه يوم 15 سبتمبر المقبل.

وأكد تاكيس جونيس لإدارة نادى وادى دجلة إنه سيكتفى بخوض الفريق التدريبات الجماعية على ملعب النادى بالمعادى، مع خوض عدد من المواجهات الودية القوية لاستعادة اللاعبين حساسية المباريات، وفرض حالة من الانسجام بينهما خاصة فى ظل عدم إبرام دجلة صفقات عديدة مع الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

Advertisements

كان دجلة أنهى الموسم المنقضى، محتلاً المركز العاشر برصيد 40 نقطة، بعد خوض 34 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء، وأحرز لاعبوه 41 هدف، واستقبلت شباكه 47 هدف.