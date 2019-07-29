شكرا لقرائتكم مدرب دجلة يتراجع عن إقامة معسكر مغلق بالعين السخنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تراجع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، عن فكرة إقامة معسكر مغلق بمنتجع النادى بالعين السخنة فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد 2019 – 2020 والى تقرر انطلاقه يوم 15 سبتمبر المقبل.
وأكد تاكيس جونيس لإدارة نادى وادى دجلة إنه سيكتفى بخوض الفريق التدريبات الجماعية على ملعب النادى بالمعادى، مع خوض عدد من المواجهات الودية القوية لاستعادة اللاعبين حساسية المباريات، وفرض حالة من الانسجام بينهما خاصة فى ظل عدم إبرام دجلة صفقات عديدة مع الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.
كان دجلة أنهى الموسم المنقضى، محتلاً المركز العاشر برصيد 40 نقطة، بعد خوض 34 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء، وأحرز لاعبوه 41 هدف، واستقبلت شباكه 47 هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب دجلة يتراجع عن إقامة معسكر مغلق بالعين السخنة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.