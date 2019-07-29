الأهلي يكشف حجم إصابة سليمان وصبحي.. والفريق راحة 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي، أن وليد سليمان لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد عضلي خلال لقاء الزمالك، فيما تعرض رمضان صبحي لكدمة في وجه القدم.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام، عقب الفوز مساء أمس على الزمالك بهدف دون رد في ختام مشوار الفريق بالدوري.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف، في لقاء القمة رقم 118 التي جمعتهما مساء الأحد على ستاد برج العرب في الإسكندرية، في ختام منافسات الدوري الممتاز.​