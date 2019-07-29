تصريحات الأحد| رئيس الزمالك يُعلن عن مفاجأة لشيكابالا.. ويوسف يتحدث عن سر فوز الأهلي بالقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 28 يوليو 2019.

رئيس الزمالك يُعلن عن مفاجأة لشيكابالا..ويوضح موقفه من رحيل النقاز

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه لن يسمح برحيل طارق حامد ومحمود علاء عن صفوف الفريق، لافتًا إلى أن فرجاني ساسي سيكون له نفس المصير.

الزمالك: نحاول إقناع طارق حامد بالبقاء.. وساسي لن يرحل

أكد أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه سيعقد جلسة خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد مستقبل لاعب الفريق طارق حامد.

أمير مرتضى: 6 أسماء مرشحة لقيادة الزمالك.. لن نضم السعيد.. وحسمنا 90% من الصفقات

كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ستة أسماء مرشحة لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

رئيس الزمالك يتحدث عن الصفقات الجديدة.. وموقف صفقة عواد

أكد رئيس نادي الزمالك، أن صفقة انتقال اللاعب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إلى صفوف فريقه قد فشلت، وذلك بسبب المطالب الخاصة بالدراويش.

رئيس الزمالك: الأهلي فاز بالدوري والقمة بالسرقة والسحر الأسود

أكد رئيس نادي الزمالك، أن مباراة القمة التي خسرها فريقه أمام الأهلي مساء الأحد، لم تمر بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن الفريق الأحمر استعان بما وصفه بـ"السحر الأسود".

قرار عاجل من رئيس الزمالك بعد الخسارة من الأهلي

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع غرامة مالية مضاعفة على أحمد سيد "زيزو" بعد طرده في مباراة الأهلي بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.

رمضان صبحي: لم نكن في أحسن حالاتنا أمام الزمالك

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أكد رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، أن اللاعبين تعاهدوا على المحاربة للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.

طارق حامد وساسي يردان على موقفهما من الرحيل عن الزمالك

رد الثنائي طارق حامد، وفرجاني ساسي لاعبا خط الوسط في صفوف الزمالك بشأن إمكانية رحيل أي منهما عن الفريق في الصيف القادم، بالتأكيد على أن الحديث عن هذا الأمر سيكون في الوقت المناسب.

عبد الحفيظ: الكأس ليس الهدف الرئيسي للفرق الكبيرة.. وتوجنا بلقب تاريخي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، إن مسابقة الكأس ليس هدفًا رئيسيًا للفرق الكبيرة، مشددًا أن فريقه بالطبع سينافس على مسابقة كأس مصر من أجل تحقيق الثنائية.

لاسارتي: حدث شيء غريب في الشوط الثاني.. ولا أحد يقترب من البطل

صرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بأن الشوط الثاني في مباراة القمة أمام الزمالك شهد على أمر غريب وهو إهدار الكثير من الفرص، قائلًا أن الفريق البطل دائما لا يمكن أن يقترب منه أحد بالنقد.

تصريحات نارية من محمد إبراهيم ردًا على قرار رئيس الزمالك برحيله

أكد محمد إبراهيم لاعب خط وسط نادي الزمالك، أن قرار إدارة ناديه بعرضه للبيع يعد بمثابة الإهانة بالنسبة له، لافتًا إلى تاريخه لم يُحترم.

سليمان مشيدا بالشناوي: نجم الموسم.. وناجي لعب دورا في ارتفاع مستواه

أعرب طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بفريق الكرة للأهلي، عن سعادته بالفوز بمباراة القمة أمام الزمالك وقبلها حسم لقب الدوري بعد ظروف صعبة مر بها الفريق.

محمد يوسف يتحدث عن سر فوز الأهلي بالقمة على حساب الزمالك

أكد محمد يوسف، مدرب الأهلي، أن بعد الفوز على المقاولون العرب وحسم الدوري لم يستيطع الفريق الاحتفال باللقب نظرا لقرب مواجهة القمة أمام الزمالك، والتي تحتاج لاستعداد خاص.

الشحات: نعدكم ببطولة إفريقيا.. والجماهير تعلم قيمة لاعبي الأهلي

وعد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، جماهير الفريق بالتتويج بالبطولة الحلم وهي دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم، وتقديم موسم مختلف.