750 ألف جنيه منعت المكسيكي راموس من إدارة قمة الأهلي والزمالك

رفض مسئولو اتحاد الكرة، انتقاد لجنة الحكام بسبب اختيار المجري كاراكو لإدارة قمة الأهلي والزمالك التي أقيمت أمس بالدوري وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

قال مصدر باتحاد الكرة، إن لجنة الحكام كانت على أعتاب الاتفاق مع الحكم المكسيكي راموس

سيزار لكنه غالى في طلباته المالية حيث طلب الحصول على 10 آلاف دولار بدلات خاصة به بجانب 5 آلاف دولار لكل من الثنائي المساعد ومثلهم للحكم الرابع، بجانب حجز تذاكر طيران فئة رجال الأعمال، مما يجعل إجمالي التكلفة 750 ألف جنيه وهو رقم كبير جدًا.

تابع أن الأرجنتيني نيستور بينتانا كان مرشحًا بقوة لإدارة اللقاء أيضًا لكنه اعتذر لارتباطه بمعسكر خاص بإعداد الحكام للموسم الجديد.

وواصل: "يحسب للجنة الحكام أنها نجحت في استقدام طاقم أوروبي في ظل ارتباط معظم حكام النخبة بمعسكر تحضيري للموسم المقبل".