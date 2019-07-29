رئيس نادي سموحة : الزمالك لم يحسم ضم محمد أبو جبل

أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن الزمالك لم يحسم ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، موضحًا أن المفاوضات مازالت مستمرة مع رئيس القلعة البيضاء.
وقال فرج عامر خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، عبر شاشة "الأولى" أن المفاوضات مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مازالت مستمرة، ومن المقرر أن يجرى مكالمة هاتفيةمعه خلال الساعات القليلة المقبلة للتوصل لاتفاق نهائى حول صفقة انتقال أبو جبل لصفىف الزمالك.
وأضاف: "لا يعنيني الحديث عن انتهاء الصفقة، أو توقيع اللاعب للأبيض، والمفاوضات مازالت مستمرة، وسننتظر ماذا سيحدث غدًا بعد المكالمة الهاتفية التي سأجريها مع مرتضى منصور".
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