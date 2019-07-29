وكيل محمد إبراهيم يرد على تصريحات رئيس الزمالك وأمير مرتضى

وقال سالم محمد سالم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "انا من يمثل محمد إبراهيم، اؤكد اننا نقدر نادي الزمالك وجماهيره".
متابعًا "الاتهامات الموجهة للاعب محمد إبراهيم بأنه عقد جلسة مع مسئولي المقاصة قبل مباراة الجونة غير صحيح بالمرة".
وأضاف سالم "أمير مرتضى تحدث معنا يوم الجمعة وأكد ترحيب النادي ببدأالتفاوض مع الأندية لمعرفة الوجهة المقبلة للاعب ولكننا مع ذلك لم نجلس مع أي نادي قبل مباراتي الجونة والأهلي".
وأستكمل "محمد ابراهيم دفع من جيبه لفريقه البرتغالي من أجل الانضمام للزمالك تحمل الكثير، سنرى الوجهة المقبلة للاعب".
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