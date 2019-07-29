أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، ان الاحمر يسابق الزمن من أجل اتمام صفقات الموسم الجديد. وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: هناك صفقات تقترب واخرى تبتعد، نريد الحسم قبل انتهاء مدة القيد الإفريقي. لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: هناك صفقات تقترب واخرى تبتعد، نريد الحسم قبل انتهاء مدة القيد الإفريقي. واردف : لا نريد هد ما تم بنائه، سوف نرتاح قليلا ثم نفتح ملف الصفقات مجددا، وخلال ثلاثة أيام سوف تكون الامور اكثر وضوحا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: نسعى لانهاء الصفقات الجديدة قبل انتهاء مدة القيد الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.