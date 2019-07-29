تهديد واضح لكايل ووكر من بيب جوارديولا

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وجه المدير الفني لنادي مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” تهديدًا واضحًا للظهير الأيمن الدولي الإنجليزي “كايل ووكر”، بتقديم طلب التعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي المُخضرم “داني ألفيش” لإدارة السيتي هذا الأسبوع.

وانتهى عقد داني ألفيش مع باريس سان جيرمان مطلع الشهر الجاري، وحاول اللاعب إثبات قدرته على مواصلة اللعب في أعلى مستوى خلال كوبا أمريكا 2019 التي استضافتها بلاده بين شهري يونيه ويوليو.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جوارديولا لا يزال مهتمًا بضم ألفيش، حيث كان ضمن خططه حين تولى تدريب مانشستر سيتي خلفًا لمانويل بيلجريني عام 2016.

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وأضافت الصحيفة “أن اتمام انتقال ألفيش إلى صفوف مانشستر سيتي، مرهون بمغادرة مواطنه دانيلو نحو الدوري الإيطالي، فقد تلقى عدة عروض جادة للرحيل هذا الصيف.

وألمح بيب جوارديولا برغبته في داني ألفيش خلال تصريحات أدلى بها لنفس الصحيفة، حين قال “نحن نعلم مثل باقي الأندية الكبيرة، وضع ألفيش، إنه لاعب مدهش وشخص استثنائي، ولكننا نملك ظهيرين مذهلين لذلك يبقى الأمر على ما هو عليه”.

وقدم ألفيش مستوى مذهل من الناحيتين الفنية والبدنية خلال كوبا أميركا رغم تجاوز الـ 36 عامًا، ليبرهن جاهزيته للموسم الجديد.

ويدخل مانشستر سيتي الموسم الجديد بطموح الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي رفع عدد مرات تتويجه به لست مرات، أقل من أستون فيلا بلقب، لكنه سيعمل على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو الكأس الذي لم يعانقه جوارديولا منذ عام 2011 حين كان مديرًا فنيًا لبرشلونة.