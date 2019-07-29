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رياضة | بالأسماء.. صفقتان من العيار الثقيل على رادار برشلونة ورحيل هذا الثنائي

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كشف الصحفي الإسباني الشهير جيرارد روميرو، عن موقف بعض اللاعبين بعد عودة برشلونة من المعسكر الإعدادي الخارجي الذي يقام في اليابان تحضيراً للموسم الجديد.

وأوضح "روميرو" أن الفترة المقبلة سوف تشهد تغييرات حيث تستهدف الإدارة الكتالونية ضم ظهير أيسر ريال بيتيس جونيور فيربو وأيضاً جونيور.

وأشار إلى أن هناك اثنين من اللاعبين سيرحلون عن صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة وهما؛ فيليب كوتينيو والبرازيلي مالكوم.

ويعد فيليب كوتينيو من أبرز المرشحين للخروج من برشلونة بعدما لم يتمكن بالظهور بشكل جيد منذ انضمامه قادماً من نادي .

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