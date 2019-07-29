رياضة | يوفنتوس يعود للصورة ويشكل ضغطا كبيرا على برشلونة في الصفقة الكبري

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كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن موقف نادي يوفنتوس النهائي بشأن المفاوضات مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس لم ينسحب من عملية التعاقد مع نيمار جونيور، وسيظل يراقب دائمًا بعناية التقدم في وضع مهاجم باريس سان جيرمان.

وذكرت الشبكة الإيطالية، أن نيمار جونيور يريد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان وذلك بعدما توترت علاقته مع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.

وارتبط اسم نيمار بأندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد كما قدم البارسا عرضاً مغرياً لضم البرازيلي مقابل 90 مليون جنيه استرليني واثنين من اللاعبين.