رياضة | بعد فوزه في القمة 118.. الأهلي يخطف لقب الأكثر فوزًا في مباريات "تحصيل حاصل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوزه في القمة 118.. الأهلي يخطف لقب الأكثر فوزًا في مباريات "تحصيل حاصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا معنويًا على غريمه التقليدي الزمالك، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القمة 118 حصول الأهلي على لقب الأكثر فوزًا في مباريات "تحصيل حاصل" بعد حسم لقب الدوري لأحد القطبين، حيث شهدت لقاءات الفريقان التعادل على مستوى الإنتصارات والهزائم، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه مساء الأحد. وتعد هذه المباراة الـ 14 بين القطبين في مباريات "تحصيل حاصل"، نجح خلالها الأهلي من الفوز في 5 مباريات مقابل 4 لقاءات للزمالك، وحسم التعادل بينهما في 5 مواجهات. ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات تحصيل حاصل كالتالي: فوز الزمالك في 4 مباريات. - موسم 1964 / 1965، وانتهت المباراة بنتيجة 2/1 لصالح القلعة البيضاء، وأحرز حمادة أمام هدفي الفارس الأبيض، بينما أحرز رفعت الفناجيلي هدف الأهلي الوحيد. - موسم 1984 / 1985، أنهى الزمالك المباراة متفوقًا بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز هدفي الزمالك طارق يحيي وإيمانويل كوارشي، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد علاء ميهوب. - موسم 2006 / 2007، التقى الفريقان في الجولة قبل الأخيرة، وتمكن الفارس الأبيض من التفوق بهدفين دون رد، أحرزهما تامر عبد الحميد، وجمال حمزة. - موسم 2017 / 2018، حسم الزمالك المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي الزمالك كابونجو كاسونجو وأيمن حفني، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد وليد سليمان. تعادل القطبين في 5 مباريات Advertisements - موسم 1978 / 1979، سيطر التعادل الإيجابي بين الأهلي والزمالك بهدف لكل فريق، وأحرز هدف الأهلي حمدي جمعة بينما أدرك على خليل هدف التعادل للزمالك. - موسم 1985 / 1986، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على المباراة، حيث أحرز أشرف قاسم هدف الزمالك بينما سجل مجدي عبد الغني للأهلي. - موسم 1994 / 1995، حسم التعادل الإيجابي بين القطبين بهدف لكل فريق المباراة، وتقدم نبيل محمود للزمالك بالهدف الأول قبل أن يدرك إبراهيم حسن التعادل للأهلي. - موسم 1999 / 2000، سيطر التعادل السلبي على المباراة الختامية بالدوري. - موسم 2015 / 2016، أنتهت المباراة بين قطبي الكرة المصرية بالتعادل السلبي. فوز الأهلي في 5 مباريات - موسم 1998 / 1999، شهدت المباراة أحداث مثيرة بانسحاب الزمالك من اللقاء بعد مرور خمس دقائق فقط عقب طرد لاعبه أيمن عبد العزيز، ليتم احتساب نتيجة اللقاء لصالح الأهلي بنتيجة 2/0. - موسم 2004 / 2005، سحق الأهلي نظيره الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل أحرزهم عماد متعب، ومحمد أبو تريكة "هدفين". - موسم 2014 / 2015، حسم الأهلي المباراة لصالحه بهدفين دون مقابل أحرزهما مؤمن زكريا. - موسم 2016 / 2017، تغلب الأهلي على غريمه التقليدي بهدفين دون مقابل أحرزهما وليد سليمان وجونيور أجايي. - موسم 2018 / 2019، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بالموسم الحالي في مباراة الأمس بنتيجة 1/0، عن طريق التونسي علي معلول، لينتزع التفوق التاريخي في مباريات "تحصيل حاصل".

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